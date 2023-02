Libia: Governo di unità nazionale invia due aerei di aiuti umanitari in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di unità nazionale della Libia (Gun) ha inviato due aerei di aiuti umanitari e una squadra di soccorso in Siria. Lo ha riferito lo stesso esecutivo libico, affermando che i due aerei di soccorso sono stati inviati con carichi di cibo, medicine, vestiti per bambini e tende, accompagnati da alcuni volontari della Mezzaluna rossa libica e dell'Autorità di soccorso. E' salito ad almeno 38.905 morti il bilancio delle vittime delle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che lo scorso 6 febbraio hanno colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale, mentre proseguono le attività di ricerca e soccorso. In Turchia, secondo quanto riferito dall’Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze turca (Afad), le vittime sono finora 29.605, oltre 233 mila persone sono impegnate nei soccorsi e altre 148mila sono state evacuate dalle regioni colpite dal terremoto. Afad ha fatto sapere che dal 6 febbraio oltre 2.400 scosse di assestamento sono state registrate nell’area. (segue) (Res)