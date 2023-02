Libia: capo Parlamento Saleh riceve nuovo secondo vice presidente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto in Libia il cessate il fuoco raggiunto dal Comitato militare 5+5 (composto da cinque alti ufficiali dell’est e altrettanti dell’ovest) nell'ottobre del 2020 regge, ma i mercenari e i combattenti stranieri portati da Russia e Turchia sono ancora sul terreno. La produzione petrolifera è stabile a 1,2 milioni di barili di petrolio al giorno, mentre le esportazioni di gas verso l'Italia ammontano a 7 milioni di metri cubi al giorno circa. La Libia, infine, rappresenta la principale piattaforma di partenza dei migranti illegali che tentano di raggiungere le coste europee attraverso la pericolosa rotta del Mediterraneo centrale: poco più della metà degli oltre 100 mila migranti sbarcati in Italia via mare nel 2022 è infatti partito dalle coste di Tripolitania e Cirenaica. (Lit)