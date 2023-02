Algeria: attacco informatico contro il sito dell'agenzia di stampa nazionale "Aps"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito internet dell’agenzia di stampa ufficiale algerina “Aps” è oggetto di un attacco informatico che interessa la sezione multilingue da ieri, 12 febbraio, pertanto, “a titolo preventivo il portale è stato bloccato”. Secondo la stessa agenzia di stampa, gli attacchi sono stati localizzati e provengono da “Marocco, Israele e da alcune regione dell’Europa”. Le misure e i sistemi tecnici dell'agenzia hanno permesso di respingere questi attacchi informatici "gravi" che continuano ancora, per questo il sito è stato temporaneamente bloccato, come misura preventiva, per proteggere il database da qualsiasi attacco, secondo la stessa fonte. “Aps” ha indicato che il suo sito "sta subendo, da tempo, attacchi informatici più o meno virulenti, provenienti dalla maggior parte delle suddette regioni geografiche, e questo nell'ambito della guerra mediatica e cibernetica che prende di mira il nostro Paese". (Ala)