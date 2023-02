Egitto-Corea del Sud: registrati scambi di 3,15 miliardi di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume degli scambi tra la Corea del Sud e l'Egitto ha raggiunto quota 3,15 miliardi di dollari nel 2022, il secondo miglio risultato di sempre dopo i 3,17 miliardi di dollari nel 2010. È quanto emerge dai dati dell'Agenzia coreana per la promozione del commercio e degli investimenti pubblicati dell'ambasciata al Cairo nella giornata di ieri, 12 febbraio. Le esportazioni egiziane in Corea hanno raggiunto il massimo storico di 1,69 miliardi di dollari, con un aumento del 161 per cento e registrando un avanzo di 220 milioni di dollari nel 2022 rispetto a un deficit commerciale di un miliardo di dollari nel 2021. (Cae)