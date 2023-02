Egitto: presidente Al Sisi negli Emirati Arabi Uniti per Incontro mondiale dei governi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi si è recato ieri sera negli Emirati Arabi Uniti, a capo di una delegazione governativa di alto livello, per partecipare akk0Incontro mondiale dei governi che si tiene oggi nell'emirato di Dubai. Secondo Ahmed Fahmy, portavoce ufficiale della presidenza della Repubblica, Al Sisi è stato accolto dello sceicco Mohammed bin Rashid, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai. I due leader hanno tenuto in seguito un incontro in cui è stata sottolineata "la particolarità delle strette relazioni Egitto-Emirati, che si riflette nel continuo coordinamento tra i due Paesi fratelli, in un modo che contribuisce a sostenere la stabilità della regione araba e della regione del Medio Oriente", ha aggiunto il portavoce egiziano. L'incontro ha riguardato anche "i modi per continuare a rafforzare le relazioni bilaterali e sviluppare i quadri di cooperazione in vari campi". (Cae)