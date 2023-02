Migranti: Minniti (Med-Or), Ue miope, attenzione a confine meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attenti al confine meridionale, il nostro benessere dipenderà dall'Africa - avvisa l'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, in una intervista a "Libero" - Non c'è nulla, nessun muro che potrà reggere: se l'Africa nei prossimi vent'anni starà bene, l'Europa starà bene, altrimenti saranno guai per tutti. Per questo confido molto nel cosiddetto piano Mattei lanciato dal nostro premier nella sua missione africana, ma il progetto dev'essere europeo per funzionare. Poi ovvio, anche per ragioni geopolitiche, l'Italia non può che svolgere un ruolo chiave". "Quello che più preoccupa Minniti è "la miopia dell'Unione europea, che non ha compreso fino in fondo il senso della sfida che la attende e la drammatica guerra in Ucraina complica tutto: sposta tutta l'attenzione a Nord e a Est. Basti pensare che nel giro di pochi anni la Polonia, grazie ai progetti di incremento delle sue capacità militare, diventerà una delle principali potenze del continente". In questo senso Meloni ha visto giusto, è la prima ad aver stretto i rapporti con la Polonia, che l'attuale Europarlamento considerava un appestato a tavola: "Quando, con l'ingresso doveroso di Finlandia e Svezia, l'asse della Nato si sposterà più a Nord, il nostro governo, senza alcun approccio competitivo con le altre nazioni europee, avrà il dovere di tenere accesi i riflettori sul fronte del Mediterraneo allargato, dal Marocco alla Giordania, fino alla Penisola Arabica per intendersi". (segue) (Res)