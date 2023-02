Migranti: Minniti (Med-Or), Ue miope, attenzione a confine meridionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del governo è fare dell'Italia il grande hub energetico dell'Europa, forse anche per questo, come ai tempi della sciagurata guerra in Libia, abbiamo la Francia come competitor più che come alleato: "In Africa - rileva l'ex ministro - si giocano grandi partite. La prima è quella energetica, indispensabile se vogliamo liberarci della dipendenza dalla Russia. Poi c'è quella demografica: l'Europa è in recessione demografica, l'Africa cresce esponenzialmente. Non si può lasciare nelle mani dei trafficanti di esseri umani il futuro delle nostre democrazie". L'Africa - spiega Minniti - è "un continente ricchissimo, la sua povertà è determinata dal fatto che le sue classi dirigenti la saccheggiano da sempre. Il neocolonialismo in Africa è quello che stanno facendo i cinesi. Il progetto europeo deve puntare invece alla formazione di classi dirigenti autoctone, che vengono in Europa a imparare e poi tornano in patria a dirigere, mantenendo con noi un rapporto di privilegiata fiducia. È peraltro l'obiettivo di Medor". (segue) (Res)