Migranti: Minniti (Med-Or), Ue miope, attenzione a confine meridionale (3)

- E siamo al tema della sicurezza dell'Europa: "In questo momento l'Africa è il principale scenario, insieme all'Afghanistan, di presenza del terrorismo internazionale, dal Sahel alla Somalia. Il fatto che sia scoppiato il conflitto ucraino non significa che la minaccia del terrorismo islamico sia scomparsa. E' possibile che a un certo punto qualcuno ritenga che aprire un fronte africano possa essere una risposta asimmetrica rispetto a una guerra che si sta combattendo sul terreno e che pare lontana dal concludersi". "Ci sarà una ragione - aggiunge l'ex ministro - se la Russia, con la fame di uomini che ha sul fronte ucraino, mantiene gli uomini della Wagner in Libia, in Mali e nella Repubblica Centrafricana". Il timore è lo scoppio della Terza Guerra Mondiale: "Lo temo, ma non credo che accadrà. Però, siccome non c'è più una Nazione guida avremo un mondo policentrico con colossi che si fronteggiano e decenni di tensione. In tutto questo non è pensabile, neppure per un secondo, un'Europa spaccata come le due Coree divise dal trentottesimo parallelo", ha concluso Minniti. (Res)