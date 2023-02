Cospito: Molteni, attacchi intollerabili contro le forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La guerriglia di sabato scorso è la negazione dei più elementari principi e diritti di libera e legittima manifestazione del pensiero". Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno, condanna in una intervista al "Giornale" i disordini scoppiati a Milano, dopo il ricovero di Alfredo Cospito. Le forze di polizia sono nel mirino degli anarchici: "Le aggressioni, le violenze e il bollettino di guerra contro gli operatori delle forze di Polizia sono fatti inaccettabili e indegni. Ai 6 agenti feriti va la mia vicinanza e solidarietà e il ringraziamento per aver difeso la democrazia del Paese contro aggressioni criminali. Le forze di Polizia sono baluardo di civiltà e garanzia dello stato di diritto". Se Cospito è stato messo al 41-bis è perché aveva contatti con l'esterno: "Sul 41 bis lo Stato e le istituzioni democratiche non fanno passi indietro, è uno strumento indispensabile nel contrasto alle mafie e al terrorismo. Sostengo l'operato del ministro Nordio. Lavoriamo per evitare la saldatura tra estremisti: anarchici, antagonisti e centri sociali. Mettere a ferro e fuoco una città, creando allarme e paure tra i cittadini, alimentando violenze e aggressioni, sono comportamenti che si pongono fuori dal perimetro della democrazia. Vanno sanzionati duramente". I sindacati di polizia chiedono il reato di 'terrorismo di piazza': "I sindacati di Polizia rappresentano responsabilmente quasi centomila poliziotti e come tutte le istituzioni del Paese, hanno condannato le violenze e le aggressioni di Milano. Chi minaccia e intimidisce gli operatori di Polizia, i giornalisti e i cittadini, intimidisce e minaccia lo Stato". (segue) (Res)