Difesa: Crosetto, cordoglio per scomparsa caporal maggiore Pipitone

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso il suo "cordoglio" e le sue "condoglianze alla famiglia e a tutto l'Esercito per la scomparsa del caporal maggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone". Crosetto, citato in un comunicato stampa del ministero, ha affermato che Pipitone, "ha lottato contro la morte dopo l’aggressione subita ma purtroppo non ce l'ha fatta. La famiglia della Difesa abbraccia i suoi cari". Il militare dell'Esercito è deceduto a seguito di una brutale aggressione avvenuta a Roma. Il ministro si è detto "commosso dalla decisione di donare gli organi", affermando che Pipitone "con il suo ultimo gesto d'amore e d'altruismo contro la violenza subita ha voluto servire il Paese ancora una volta". (Com)