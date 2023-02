Medio Oriente: raid israeliano colpisce complesso militare di Hamas a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato un attacco aereo sulla Striscia di Gaza durante la notte, in risposta al lancio di un razzo dall’enclave palestinese diretto verso il sud dello Stato ebraico. Lo hanno riferito le Idf in un comunicato, spiegando di aver colpito un complesso militare del movimento palestinese Hamas. "In risposta al lancio di un razzo da Gaza verso Israele, gli aerei da guerra dell’Idf hanno colpito durante la notte un complesso sotterraneo contenente materiali utilizzati per la fabbricazione di razzi appartenenti all'organizzazione terroristica Hamas", hanno affermato le Idf su Twitter. Ieri, il sistema di difesa aereo israeliano Iron Dome è entrato in azione per intercettare e distruggere un razzo proveniente dalla Striscia di Gaza. Secondo le Idf, le sirene di allarme anti-razzo sono suonate nel kibbuz di Nahal Oz, situato nel sud di Israele, vicino alla Striscia di Gaza. (Res)