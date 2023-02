Libano: patriarca Rai, elezione del presidente non spetta esclusivamente a leader cristiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabilità di eleggere il nuovo presidente del Libano, tradizionalmente maronita, non spetta esclusivamente ai leader cristiani. Lo ha dichiarato il patriarca maronita del Libano, Bechara Rai, in occasione del suo sermone durante la messa domenicale. “Se il presidente è maronita, i suoi elettori non sono tutti cristiani, e se parte della responsabilità è dei leader cristiani, la grande responsabilità è anche degli altri”, ha spiegato il patriarca. “E il vostro dovere costituzionale di eleggere un presidente? E l'attuazione delle riforme richieste a livello internazionale? L’inchiesta sull'esplosione al porto (4 agosto 2020) e le riforme richieste dal Fondo monetario internazionale?”, ha chiesto Rai rivolgendosi ai politici libanesi. Il mandato dell’ex presidente Michel Aoun è scaduto il 31 ottobre 2022 e finora sono state undici le sessioni organizzate dal parlamento libanese per eleggere un nuovo capo dello Stato, senza tuttavia giungere a un risultato. Dopo l’ultima riunione del 12 gennaio, il presidente del parlamento non ha ancora programmato una nuova sessione. (Lib)