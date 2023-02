Imprese: Saipem sottoscrive due nuove linee di credito per 860 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem ha sottoscritto due nuove linee di credito per un ammontare complessivo pari a euro 860 milioni con un pool di primari istituti di credito nazionali e internazionali. E' quanto riferisce un comunicato, secondo cui la prima linea di credito è un Term Loan senior unsecured di circa 390 milioni di euro. Il finanziamento è garantito per il 70 per cento da Sace nell'ambito dello strumento "Garanzia SupportItalia". La durata del finanziamento è di circa cinque anni, con un periodo di pre-ammortamento di 2 anni. L'efficacia della garanzia e l'utilizzo del finanziamento sono subordinati all'emissione di un apposito decreto da parte del ministero dell'Economia e delle Finanze. La seconda linea di credito è una Revolving Credit Facility di circa 470 milioni di euro con una durata pari a tre anni e una funzione di backup, per la quale non si prevedono utilizzi. Grazie anche alle nuove linee di finanziamento, Saipem rafforza ulteriormente la propria struttura finanziaria e la liquidità. (Com)