Filippine: Marcos favorevole ad accordo di sicurezza trilaterale con Usa e Giappone

- Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha dichiarato di essere favorevole a un "accordo tripartito" di sicurezza con Stati Uniti e Giappone, a patto che tale iniziativa non provochi un aumento delle tensioni nel Mar Cinese Meridionale. Di ritorno da un viaggio ufficiale di cinque giorni in Giappone, Marcos ha spiegato che la sua amministrazione "pensa ai nostri pescatori che hanno bisogno di protezione. Dovrebbe essere chiaro che pattugliamo le nostre acque, e dovremmo assicurarci che vengano riconosciute come territorio marittimo delle Filippine. Se servisse a conseguire quel risultato, se appropriato e se non rischiasse di aumentare le tensioni, sarebbe utile alle Filippine", ha detto il presidente in riferimento all'ipotesi di un accordo trilaterale con Stati Uniti e Giappone. Marcos ha precisato che la sua amministrazione non ha ancora discusso i dettagli dell'ipotesi con le controparti dei due Paesi, aggiungendo che tale accordo è stato "proposto in linea di principio". (segue) (Fim)