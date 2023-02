Medio Oriente: un palestinese morto e sette feriti in operazione forze israeliane a Nablus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un palestinese è morto e sette sono rimasti feriti in seguito ad un’operazione condotta dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a Nablus, nel nord della Cisgiordania. Lo ha reso noto la Mezzaluna rossa palestinese, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Wafa”. Il direttore del Centro di emergenza della Mezzaluna rossa, Ahmed Jibril, ha fatto sapere che i feriti erano stati colpiti con proiettili veri e di gomma. L'uomo ucciso è stato identificato dai media palestinesi come Amir Bustami. Tra i feriti, le Idf hanno fatto sapere di aver arrestato due presunti membri del gruppo armato gruppo Lions’ Den (Fossa dei leoni), accusati di aver compiuto un attacco con armi da fuoco nel nord della Cisgiordania nell'ottobre 2022, uccidendo un militare. In una dichiarazione congiunta con la polizia di frontiera e l'agenzia di sicurezza Shin Bet, le Idf hanno affermato di aver arrestato Abdel Kamel Jouri e Osama Taweel dopo uno scontro a fuoco. Le tensioni sono recentemente aumentate in Cisgiordania mentre le Idf continuano a effettuare operazioni di sicurezza nel nord della Cisgiordania. Nel 2022, i raid delle forze israeliane hanno provocato la morte di 171 palestinesi mentre almeno 46 sono morti dall’inizio del 2023. (Res)