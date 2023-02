Germania: la Bassa Sassonia primo Land per esportazioni di armi nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la Bassa Sassonia il primo Land della Germania per esportazioni di armi nel 2022. Con licenze dal valore di 2,76 miliardi di euro, da questo Stato proviene circa un terzo del totale delle vendite approvate dal governo federale nello scorso anno, pari a 8,36 miliardi di euro. È quanto affermato dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco nella risposta a un'interrogazione parlamentare presentata da Sevim Dagdelen, deputata di La Sinistra al Bundestag. Alla Bassa Sassonia fanno seguito Baden-Wuerttemberg e Baviera, con vendite di armamenti all'estero per 1,93 e 1,57 miliardi di euro. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, nelle statistiche si distingue tra armi da guerra e altri armamenti. Nel 2022, circa il 50 per cento delle esportazioni per la difesa tedesche, per un valore di 3,96 miliardi di euro, è stato costituito da armi da guerra. (Geb)