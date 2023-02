Ucraina: vice prima ministra, evitare messaggi "negativi" su adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha esortato i suoi alleati europei a evitare "messaggi negativi" sulle sue prospettive di adesione all'Ue. Mentre alcuni diplomatici europei ritengono irrealistiche le aspettative di accelerare il processo di adesione del Paese, la vice prima ministra ucraina, Olha Stefanishyna, in un'intervista al quotidiano "Financial Times" ha affermato di non vedere "grandi ostacoli" sulla via dell'apertura dei colloqui formali, che prevede avverrà entro quest'anno. Stefanishyna ha anche sostenuto che Kiev sta realizzando "molto velocemente" le sue riforme politiche. Stefanishyna ha dichiarato: "Chiedo con forza ai leader europei e ai vari funzionari di essere molto cauti riguardo ai messaggi negativi sull'adesione". Tuttavia, sebbene i leader dell'Ue si siano astenuti da commenti pubblici critici nei confronti delle ambizioni di adesione dell'Ucraina, alcuni hanno rimproverato privatamente sia i funzionari ucraini per essersi aspettati che il processo fosse completato in tempi rapidi, sia la leadership europea per aver incoraggiato tali speranze. (Rel)