Russia: intelligence, Usa reclutano 60 militanti in Siria per compiere attentati

- I servizi segreti statunitensi hanno reclutato nel gennaio di quest'anno 60 militanti in Siria, che dovrebbero essere inviati in Russia per commettere attacchi terroristici. E' quanto affermato dal Servizio di intelligence internazionale della Russia (Svr) in una nota. "Secondo i dati attendibili ottenuti dall'Svr, l'esercito statunitense sta reclutando attivamente militanti di gruppi jihadisti affiliati allo Stato Islamico e ad Al Qaeda per commettere attacchi terroristici in Russia e nei Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (Csi)", si legge nel comunicato. Secondo l'organismo, i militari dovrebbero commettere attacchi terroristici contro diplomatici, funzionari pubblici, rappresentanti delle forze dell'ordine e personale militare. I mercenari degli Stati Uniti, aggiunge l'Svr, sarebbero addestrati su una base militare statunitense di Al Tanf in Siria. (Rum)