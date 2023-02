Regno Unito: laboristi accusano governo di "spese folli" con soldi dei contribuenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista ha accusato il governo britannico, guidato dai conservatore di sovrintendere a "spese sontuose" per hotel, cene e altri lussi, utilizzando carte di debito finanziate dai contribuenti britannici. Tali affermazioni emergono dopo un'analisi laborista sulla spesa delle carte di debito del governo nel 2021, che includono fatture per opere d'arte e alcolici. La vice leader laborista, Angela Rayner, ha affermato che il primo ministro Rishi Sunak "non è riuscito a frenare la cultura della spesa sontuosa in tutta Whitehall sotto il suo controllo". In risposta i conservatori hanno definito l'analisi laborista una "trovata politica". (Rel)