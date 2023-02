Energia: saudita Aramco, alternative energetiche non sono in grado di rifornire mondo intero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le politiche e gli obiettivi della transizione energetica hanno creato un percorso “pericoloso” per la domanda globale, dal momento che le alternative energetiche non sono in grado di rifornire il mondo intero. Lo ha dichiarato Amin Nasser, amministratore delegato e presidente del colosso energetico saudita Aramco, durante il Saudi Capital Market Forum a Riad. “Le narrazioni popolari sulla transizione energetica dipingono l'immagine di un mondo utopico in cui le alternative sono pronte a sostituire petrolio e gas dall'oggi al domani. Presumono che l'enorme sistema energetico globale in molti paesi in via di sviluppo possa essere trasformato all'istante", ha affermato Nasser. “Le alternative non sono pronte a sopportare il pesante fardello della domanda globale. Dal mio punto di vista, per una transizione energetica globale meno rischiosa, tutti devono avere una visione più realistica di come si svolgerà la transizione energetica", ha aggiunto l’amministratore delegato di Aramco, spiegando che la sfida principale per i mercati “è trovare il giusto equilibrio”. (Res)