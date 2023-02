Emirati: Adnoc Drilling, utile netto quarto trimestre 2022 aumenta del 61 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utile netto del quarto trimestre del 2022 della società Adnoc Drilling, ramo della compagnia petrolifera emiratina Adnoc, è aumentato del 61 per cento. Lo ha riferito un comunicato della società, spiegando che l’utile netto negli ultimi tre mesi del 2022 è salito a 234 milioni di dollari. I ricavi durante il periodo di riferimento sono aumentati del 27 per cento su base annua, raggiungendo i 733 milioni di dollari. Per l’anno finanziario 2022, l’utile netto è aumentato del 33 per cento a 802 milioni di dollari, mentre i ricavi hanno registrato un aumento del 18 per cento arrivando a 2,67 miliardi di dollari. (Res)