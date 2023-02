Laos-Cambogia: primo ministro Hun Sen giunto in visita a Vientiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Sen, accompagnato da una delegazione di ministri, funzionari e imprenditori, è giunto oggi a Vientiane per una visita ufficiale di due giorni (13 e 14 febbraio), su invito dell’omologo del Laos, Sonexay Siphandone. I due premier, riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cambogiano, discuteranno di come rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale in tutti i settori, tra cui la sicurezza e l’economia, e scambieranno opinioni su questioni regionali e internazionali di comune interesse. Dopo il colloquio sarà firmato il piano d’azione della partnership strategica per il periodo 2023-27. Hun Sen sarà ricevuto anche dal presidente laotiano, Thongloun Sisoulith, e dal presidente dell’Assemblea nazionale (il parlamento unicamerale), Xaysomphone Phomvihane. (Fim)