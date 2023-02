Russia: ambasciata Usa invita connazionali a lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca ha esortato i cittadini Usa a lasciare immediatamente la Russia. "Non entrate nella Federazione Russa per via delle conseguenze imprevedibili dell'invasione dell'esercito russo in Ucraina, della minaccia di molestie e detenzione di cittadini statunitensi da parte di funzionari della sicurezza locale, delle restrizioni sui voli da e per la Russia", si legge nel messaggio pubblicato sul sito web dell'ambasciata. “I cittadini statunitensi che vivono o viaggiano in Russia devono lasciare immediatamente il Paese”, si legge nella nota. (Rum)