Germania: socialdemocratici e Verdi sottolineano la coesione del governo

- Socialdemocratici e Verdi hanno sottolineato la coesione del governo federale che formano con il Partito liberaldemocratico (Fdp) dopo la vittoria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), il principale partito di opposizione, alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati del Land di Berlino. “Sono abbastanza sicura che continueremo a lavorare insieme bene e con tanto successo nei prossimi mesi e anni”, ha dichiarato Saskia Esken, con Lars Klingbeil copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Durante un intervento all'emittente radiotelevisiva “Ard”, Esken ha evidenziato come la coalizione al governo in Germania abbia reagito rapidamente alla crisi dell'inflazione e dei prezzi dell'energia. Nell'esecutivo, ha aggiunto la copresidente della SpD, vi saranno “sempre conflitti”, ma “nel 95 per cento dei casi siamo d'accordo”. A sua volta, Omid Nouripour, alla guida dei Verdi con Ricarda Lang, ha osservato che i partiti di maggioranza possono a volte apparire litigiosi in pubblico, ma alla fine trovano sempre un'intesa. Sia per Eske sia per Nouripour, la coalizione formata da SpD, ecologisti e Fdp potrà essere giudicata soltanto alla fine della legislatura. “È una maratona”, ha affermato al riguardo il copresidente dei Verdi. Alle elezioni a Berlino, la SpD ha subito la sconfitta peggiore di sempre, attestandosi al 18,4 per cento a pari merito con gli ecologisti. A sua volta, la Fdp è scesa al 4,6 per cento e, non superando la soglia di sbarramento del 5 per cento, è rimasta fuori dal parlamento della città-Stato. Dal 2021, il Land è governato da una coalizione formata da SpD, Verdi e La Sinistra con la socialdemocratica Franziska Giffey come primo ministro.(Geb)