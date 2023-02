Filippine: Marcos, "difficile immaginare" di poter evitare un eventuale conflitto a Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ritiene che il suo Paese faticherebbe a evitare un coinvolgimento nell'eventualità di un conflitto armato a Taiwan. Intervistato dal quotidiano "Nikkei" al termine di una visita ufficiale in Giappone, la scorsa settimana, il capo di Stato ha espresso preoccupazione per il deterioramento del quadro di sicurezza regionale: "Quando guardiamo alla situazione nell'area, e in particolare alle tensioni nello Stretto di Taiwan, possiamo osservare che semplicemente a causa della nostra posizione geografica (...) sarebbe molto difficile ipotizzare uno scenario nel quale le Filippine non rimangano in qualche modo coinvolte (in un eventuale conflitto)", ha spiegato Marcos. Il presidente ha ricordato che la provincia filippina settentrionale di Ilocos Norte dista appena 40 minuti di volo dalla città taiwanese di Kaohsiung. "Ci sentiamo davvero in prima linea", ha affermato il presidente, aggiungendo che in caso di conflitto, la salute dei circa 150 mila filippini che si trovano a Taiwan sarebbe la priorità del suo governo. "Per quanto riguarda una risposta militare, dipenderebbe tutto da come si è arrivati a tal punto". (segue) (Fim)