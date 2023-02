Filippine: Marcos, "difficile immaginare" di poter evitare un eventuale conflitto a Taiwan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marcos ha anche evidenziato la crescente "centralità asiatica", aggiungendo che il futuro della regione "deve essere deciso da chi vi risiede, e non da forze esterne. Penso davvero che nessuno voglia andare in guerra (...) ma dobbiamo continuare a consigliare tutte le parti perché mostrino contegno". Per quanto riguarda il rafforzamento delle relazioni di sicurezza con gli Stati Uniti e il Giappone intrapreso dalla sua amministrazione, Marcos ha citato la necessità di salvaguardare le acque territoriali del Paese nelle aree del Mar Cinese Meridionale contese dalla Cina. Il presidente filippino ha dichiarato infine che i negoziati col Giappone per l'adozione di un trattato sulle forze in visita stanno proseguendo, e che alcune proposte sono già oggetto di confronto. (segue) (Fim)