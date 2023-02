Singapore: crescita economica 2022 rivista al ribasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Singapore ha rivisto al ribasso il dato preliminare relativo alla crescita del prodotto interno lordo (Pil) nel corso del 2022, dal 3,8 per cento al 3,6 per cento. La correzione al ribasso riflette un indebolimento della domanda estera. La crescita conseguita dalla città-Stato è di molto inferiore all'8,9 per cento registrato nel 2021, che rifletteva però un brusco rimbalzo dopo la contrazione coincisa con la fase acuta della crisi pandemica mondiale. Il nuovo dato relativo alla crescita nel 2021 precede di alcuni giorni la presentazione da parte del governo della proposta di bilancio per il nuovo anno fiscale. (Fim)