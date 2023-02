Filippine-Cina: Guardia costiera accusa nave cinese d'aver puntato un laser militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera delle Filippine ha accusato una imbarcazione da pattugliamento cinese d'aver puntato una "luce laser di tipo militare" contro l'equipaggio di una sua imbarcazione in un'area del Mar Cinese Meridionale rivendicata da entrambi i Paesi. L'incidente si sarebbe verificato il 6 febbraio scorso a circa 20 chilometri dal Second Thomas Shoal, un banco di sabbia parte dell'atollo conteso delle Spratly dove le forze armate filippine mantengono un presidio fisso. L'incidente è l'ultimo di una serie che vede coinvolte imbarcazioni dei due Paesi nell'area, e segue di pochi giorni l'accordo tra Filippine e Stati Uniti per l'esecuzione di pattugliamenti marittimi congiunti e l'utilizzo di quattro basi militari filippine da parte dei militari statunitensi. (segue) (Fim)