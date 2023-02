India: 13 miliardi di dollari di armamenti importati dalla Russia in 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India ha importato circa 13 miliardi di dollari di armamenti dalla Russia nell'arco degli ultimi cinque anni, e Nuova Delhi ha già collocato ulteriori ordini per un valore pari a circa 10 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato Dmitrij Shugayev, direttore del Servizio federale di cooperazione tecnico-militare della Russia. Il funzionario ha spiegato che l'India è il primo acquirente mondiale di sistemi d'arma russi, e rappresenta da sola circa il 20 per cento del portafoglio degli ordini esteri dell'industria della difesa russa. Secondo Shugayev, l'India resta "uno dei principali partner di cooperazione tecnico-militare" della Russia nonostante "le pressioni senza precedenti da parte dell'Occidente" a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Tra i sistemi d'arma russi che riscuotono il maggiore interesse all'estero, il funzionario ha citato i sistemi di difesa missilistica S-400 Triumf, i sistemi antiaerei a corto raggio come Osa, Pechora e Strela, gli aerei da combattimento Su-30 e Mig-29, elicotteri e droni. (Rum)