Corea del Nord: Pyongyang "espande e riorganizza" le unità militari (2)

- La Corea del Nord ha esibito un numero record di missili balistici intercontinentali durante la parata militare dello scorso 8 febbraio a Pyongyang, per il 75mo anniversario dell'Armata popolare coreana. Lo hanno riferito i media di Stato nordcoreani. Secondo l'agenzia di stampa "Korean Central News Agency" ("Kcna") ha riferito che durante la parata ha sfilato una "unità per le operazioni nucleari tattiche". Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha presieduto la parata, che si è svolta nella Piazza Kim Il-sung, al centro di Pyongyang, e ha incluso uno spettacolo pirotecnico, esibizioni di bande musicali in divisa e marce sincronizzate. Nelle fotografie diffuse dai media ufficiali nordcoreani, Kim appare vestito con un lungo cappotto e un cappello in feltro neri, un abbigliamento che richiama quello del nonno, Kim Il-sung. Durante un banchetto commemorativo la serata precedente, Kim ha affermato che la tradizione delle forze armate nordcoreane ha persistito "nonostante le difficoltà", conseguendo "un potere grande a assoluto": un riferimento alle capacità nucleari del Paese. Il leader nordcoreano ha definito inoltre le forze armate del Paese "le più forti del mondo" per "senso di responsabilità e volontà sovrumane". (segue) (Git)