Canada: Usa, abbattuto nuovo oggetto volante sopra il lago Huron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha abbattuto un nuovo oggetto volante non identificato nello spazio aereo canadese, nei pressi del lago Huron. Lo ha confermato il deputato repubblicano Jack Bergman, in un messaggio pubblicato su Twitter. “Le Forze armate statunitensi hanno neutralizzato un nuovo oggetto volante non identificato nei pressi del lago di Huron, in Canada”, ha scritto. Fonti del Congresso hanno confermato al “Wall Street Journal” che per abbattere il velivolo è stato impiegato un caccia F-16. L’oggetto avrebbe presentato una forma ottagonale e avrebbe volato ad una altitudine pari a circa seimila metri, rappresentando un rischio per la sicurezza del traffico aereo commerciale. Si tratta del quarto incidente in pochi giorni, dopo i due oggetti (non ancora identificati) abbattuti sempre in Canada e in Alaska nei giorni scorsi, e dopo il pallone spia cinese abbattuto dagli Stati Uniti all’inizio di febbraio. (Was)