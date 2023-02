Business news: Americhe, nel 2022 scambi tra Messico e Usa toccano cifra record di 779,3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il commercio tra Messico e Stati Uniti ha raggiunto la cifra storica di 779,3 miliardi di dollari, in crescita del 17 per cento su anno. Lo fa sapere l'Ufficio del censimento degli Stati Uniti d'America. Il valore complessivo è innanzitutto il risultato di un aumento annuale del 18,3 per cento delle importazioni messicane, arrivate a un valore totale di 454,9 miliardi di dollari. Merci e prodotti inviati nel Paese latino rappresentano il 14 per cento delle esportazioni globali effettuate dagli Stati Uniti nel 2022. Al tempo stesso, il valore delle importazioni dal Messico - 324,4 miliardi di dollari -, è cresciuto del 17,3 per cento. Un valore che rende il Messico il secondo principale partner commerciale degli Stati Uniti, superato solo dal Canada, con cui sono stati scambiati beni per 793,8 miliardi di dollari. Il Messico supera così la Cina, i cui scambi con gli Usa, nel 2022, sono aumentati "solo" del 5 per cento. (Res)