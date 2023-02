Regionali: in prima giornata voto affluenza si ferma al 29,47 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima giornata per eleggere le nuove amministrazioni delle regioni Lombardia e Lazio l'affluenza, relativa a 1.882 dei 1.882 Comuni al voto, si ferma al 29,47 per cento (era stata del 74,08 per cento alle precedenti e analoghe elezioni). I dati del Viminale relativi alle ore 23 registrano in Lombardia (1.504 Comuni su 1.504) un'affluenza del 31,66 per cento (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva votato il 73,81 per cento). Nel Lazio (378 comuni su 378) è del 26,28 per cento (66,55 per cento cinque anni fa). A differenza del 2018, si potrà votare anche nella giornata di domani, lunedì 13 febbraio, dalle 7 alle 15.(Rin)