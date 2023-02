Business news: Brasile, vendite al dettaglio in calo dello 2,6 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari delle vendite al dettaglio in Brasile è calato del 2,6 per cento a dicembre 2022 rispetto al mese di novembre e aumentato dello 0,4 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Lo riferisce l'Istituto nazionale statistica (Ibge), sottolineando che il settore chiude il 2022 a +1,0 per cento. Delle otto categorie incluse nelle ricerche dall'Ibge, sette hanno chiuso il mese con il segno negativo. Si tratta dei settori tessuti, abbigliamento e calzature (-6,1 per cento), articoli per uso personale e domestico (-2,9 per cento), combustibili e lubrificanti (-1,6 per cento), mobili ed elettrodomestici (-1,6 per cento), ipermercati, supermercati, prodotti alimentari, bevande e tabacco (-0,8 per cento), attrezzature e materiali per ufficio, informatica e la comunicazione (-0,6 per cento), articoli farmaceutici, medici, ortopedici, profumeria e cosmetici (-0,4 per cento). Al contrario ha mostrato espansione il settore che include libri, giornali, riviste e cancelleria (0,1 per cento). Quanto alle vendite al dettaglio ampliate, che includono i settori materiale per costruzioni e quello che ingloba auto, moto e pezzi di ricambi, il volume d'affari è cresciuto dello 0,4 per cento. (Res)