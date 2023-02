Germania: elezioni Berlino, vince la Cdu con il 28,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha vinto con il 28,2 per cento le elezioni tenute ieri a Berlino per il rinnovo della Camera dei deputati, il parlamento della città-Stato. Rispetto al voto del 2021, i popolari hanno guadagnato il 10,2 per cento. Al governo con i Verdi e i post-comunisti di La Sinistra, il Partito sociadelmocratico tedesco (SpD) della prima ministra Franziska Giffey perde tre punti e retrocede al 18,4 per cento, a pari merito con gli ecologisti che vedono i consensi diminuire dello 0,5 per cento. della stessa percentuale. La Sinistra cede 1,9 punti e scende al 12,2 per cento, seguita da Alternativa per la Germania (AfD). Classificato come sospetta organizzazione estremista di destra dall'intelligence tedesca, il partito nazionalconservatore vede le preferenze aumentare dall'8 al 9,1 per cento. Il Partito liberaldemocratico (Fdp) perde il 2,5 per cento e si ferma al 4,6 per cento, non superando la soglia di sbarramento del 5 per cento per l'accesso alla Camera dei deputati. Le altre formazioni scendono complessivamente dal 12,5 al 9 per cento. Su 2.431.772 aventi diritto al voto, la partecipazione è stata del 63,1 per cento con un crollo del 12,3 per cento dal 2021. Per la SpD è il risultato peggiore di sempre, ma il partito e i suoi alleati attuali hanno comunque la maggioranza per formare il governo, con Giffey che potrebbe restare prima ministra. Tuttavia, Ricarda Lang, copresidente dei Verdi con Omid Nouripour, ha dichiarato che la sua formazione è pronta ai colloqui con la Cdu per comporre l'esecutivo di Berlino. (Geb)