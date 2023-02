Filippine: Marcos, "difficile immaginare" di poter evitare un eventuale conflitto a Taiwan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministeri della Difesa non hanno precisato quali siano i quattro nuovi siti militari interessati dall'accordo, ma secondo recenti anticipazioni del quotidiano "Washington Post", almeno due delle basi si troverebbero nell'isola settentrionale di Luzon, che rappresenterebbe una posizione strategica nell'eventualità di un conflitto con la Cina nello Stretto di Taiwan, o nel Mar Cinese Meridionale. L'accesso alle basi dovrebbe anche facilitare la cooperazione in un'ampia gamma di ambiti di sicurezza, inclusa la risposta a disastri naturali ed eventi meteorologici estremi. L'accesso delle forze statunitensi a ulteriori basi militari sul territorio delle Filippine era già stato discusso il mese scorso dal consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan e dal suo omologo Eduardo Ano. (Fim)