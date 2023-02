Usa: Pentagono, aumento intercettazioni oggetti aerei forse dovuto a radar migliori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il brusco aumento delle intercettazioni di oggetti aerei non identificati sui cieli del Nord America, con ben quattro abbattimenti nell'arco dell'ultima settimana, potrebbe essere una conseguenza del rafforzamento dei sistemi radar per la sorveglianza dello spazio aereo degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato Melissa Dalton, assistente segretaria della Difesa Usa per la Difesa interna e gli affari emisferici. "Alla luce del pallone della Repubblica Popolare Cinese che abbiamo abbattuto sabato (4 febbraio), abbiamo sorvegliato più attentamente il nostro spazio aereo a quelle altitudini, e potenziato i nostri radar, e questo potrebbe spiegare almeno in parte l'aumento degli oggetti individuati nell'arco della scorsa settimana", ha dichiarato Dalton nel corso di una conferenza stampa. "Apprendendo maggiori informazioni in merito a questi oggetti, e certamente in merito al pallone cinese, rafforzeremo la nostra comprensione delle loro caratteristiche. Questo ci consentirà forse di riguardare indietro ad altri casi che potremmo aver trascurato", ha aggiunto la funzionaria. (segue) (Was)