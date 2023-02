Usa: governo autorizza impiego fondi sanitari per politiche alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato gli Stati Usa che ne hanno fatto richiesta a reindirizzare fondi del programma di assistenza sanitaria Medicaid a iniziative alimentari e di consulenza nutrizionale. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui l'intenzione di diversi legislatori statali Usa è di verificare se programmi "food for medicine" possano apportare maggiori benefici alla salute pubblica a costi inferiori. Tali iniziative poggiano su una mole crescente di studi, secondo cui affrontare i problemi di insicurezza e disordini alimentari, oltre a migliorare la salute, comporterebbe benefici fiscali, riducendo le visite mediche, i trattamenti sanitari e l'incidenza di patologie croniche. Questi programmi hanno suscitato anche il favore di numerosi legislatori repubblicani, che ne apprezzano gli effetti in termini di razionalizzazione della spesa e flessibilizzazione dei programmi di assistenza sanitaria. (Was)