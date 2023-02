Business news: Brasile, spagnola Vidrala acquista quota del 29 per cento di Vidroporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di oggetti in vetro spagnolo Vidrala ha acquisito una partecipazione di minoranza del 29,36 per cento nella società brasiliana Vidroporto per circa 53 milioni di euro. Lo ha riferito l'azienda spagnola in una nota inviata alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv). Vidroporto, è un produttore brasiliano di contenitori in vetro, con stabilimenti a Porto Ferreira (San Paolo) ed Estancia (Sergipe), che rifornisce alcuni dei principali marchi brasiliani in segmenti quali birra, alcolici e bibite. Nel 2022, Vidroporto ha registrato un fatturato 125,4 milioni di euro e un utile operativo lordo (Ebitda) di 34 milioni di euro. (Res)