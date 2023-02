Business news: Venezuela, Osservatorio finanza, a gennaio inflazione su anno al 440 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio l'inflazione in Venezuela è cresciuta del 39,4 per cento su mese, attestandosi a un ritmo annuale del 440 per cento. Lo riferisce l'Osservatorio venezuelane delle finanze (Ovf), accreditato gruppo indipendente di studi economici, dando conto di una ripresa della corsa dei prezzi rispetto ai mesi precedenti. L'Ovf, che ha iniziato a produrre dati in assenza di informazioni organiche della Banca centrale del Venezuela, avverte che il ritmo dell'inflazione ha di fatto azzerato il potere d'acquisto dei salari, soprattutto nel settore pubblico. "Questi dati suggeriscono che l'economia venezuelana è entrata in una fase di forte accelerazione dell'inflazione, espressione dell'instabilità macroeconomica osservata, soprattutto perché il governo non è stato in grado di continuare a mantenere la stabilità del tasso di cambio che ha applicato fino all'agosto 2022. Come una conseguenza dei livelli più elevati di inflazione, i salari del settore pubblico si sono polverizzati". (Res)