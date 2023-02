© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Voglio ringraziare il Direttore e tutti i giornalisti di Nova per l’attenzione rivolta alle iniziative e proposte di Unindustria" Angelo Camilli

Presidente di Unindustria Lazio

19 luglio 2021

- VARIE- Inaugurazione dell’Anno Accademico 2022-2023 della Scuola Ufficiali dei Carabinieri. Interverranno il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Nel corso dell’incontro il Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, farà un resoconto delle attività svolte dall’Arma dei Carabinieri nel 2022 e illustrerà le progettualità future.Roma, via Aurelia 511 (ore 11)- Convegno organizzato da Enel "Energie per la Scuola: imprese e scuole insieme per promuovere la transizione energetica". Partecipa Angelo Camilli, presidente di Unindustria.Roma, Ara Pacis (ore 14:30) (Rer)