Business news: Brasile, portoghese Edo inaugura complesso eolico nello Stato di Rio Grande

- La portoghese EdP Renewables (Edpr) ha inaugurato in Brasile il suo più grande complesso eolico del mondo, con 138 turbine e una capacità installata di 580 megawatt (MW). I parchi eolici Monte Verde I-IV, Boqueirão I-II e Jerusalém I-VI, inclusi in questo progetto, hanno la capacità di produrre circa 3 mila gigawattora (GWh) all'anno, energia sufficiente per rifornire una città di oltre 1,5 milioni di abitanti. Come ha spiegato l'azienda in un comunicato, questo complesso si trova nello Stato brasiliano di Rio Grande do Norte, dove l'azienda ha già installato 800 MW e altri 300 sono in costruzione. Durante la sua costruzione sono stati creati più di 3 mila posti di lavoro e i vari progetti di responsabilità sociale nella regione hanno avuto un impatto su almeno 700 abitanti, creando le condizioni per migliorare l'economia locale. Solo in Brasile, EdP Renewables ha già installato più di 1,1 GW di energia rinnovabile, contribuendo alla transizione energetica del Paese. (Res)