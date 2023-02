Business news: Tim, in Brasile batte le stime, i ricavi del 2022 crescono del 19,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim Brasil ha chiuso il 2022 con un quarto trimestre sopra le stime degli analisti: i ricavi dell'anno sono in crescita del 19,5 per cento, a quota 21,6 miliardi di Reais, mentre l'Ebitda è salito del 17,2 per cento, superando i 10,2 miliardi di Reais, con una marginalità pari al 47,4 per cento del fatturato, ai vertici del settore. In accelerazione gli ultimi tre mesi dell'esercizio: i ricavi sono saliti del 22 per cento a 5,87 miliardi di Reais, sopra i 5,8 miliardi stimati da Bloomberg, mentre l'Ebitda è stato pari a 2,93 miliardi di Reais (+20 per cento anno su anno). "Tim ha consolidato la propria leadership attraverso importanti trasformazioni che hanno cambiato il Gruppo, come il primato nell'implementazione del 5G e l'incorporazione della maggior parte degli asset mobili di Oi", ha sottolineato l'Amministratore delegato di Tim Brasil, Alberto Griselli. "Per coronare con un successo questo periodo di intenso lavoro, abbiamo chiuso il 2022 come l'unico operatore presente in tutti i 5.570 comuni brasiliani. Manteniamo fisso il nostro obiettivo di consolidare Tim Brasile come il miglior operatore del Paese", ha concluso Griselli. (Res)