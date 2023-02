Italia-Serbia: incontro tra segretario generale Farnesina Sequi e ambasciatore Aleksic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha avuto un cordiale incontro con l'ambasciatore della Repubblica di Serbia, Goran Aleksic. Nel corso del colloquio è stato evidenziato il comune impegno per la crescita della cooperazione tra Italia e Serbia, che troverà un'importante occasione di rafforzamento nel Business Forum in programma il prossimo 21 marzo a Belgrado. L'ambasciatore Sequi ha ribadito il pieno e convinto sostegno dell'Italia a favore del processo di integrazione europea della Serbia e il forte auspicio italiano che Serbia e Kosovo possano presto raggiungere un accordo nell'ambito del dialogo facilitato dall'Ue sulla base della proposta presentata da parte europea. Il segretario generale, infine, ha ringraziato l'ambasciatore Aleksic per il grande lavoro svolto per consolidare i rapporti tra Roma e Belgrado, in linea con il partenariato strategico che lega i due Paesi. (Com)