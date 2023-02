Montenegro-Kosovo: presidente Osmani in visita ufficiale a Podgorica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, è oggi e domani in visita ufficiale in Montenegro su invito dell'omologo montenegrino Milo Djukanovic. Secondo l'ufficio presidenziale, i due parteciperanno a una tavola rotonda sullo sviluppo degli eventi nei Balcani occidentali in relazione alla crisi regionale e globale e in serata Osmani presenzierà a una cena in cui saranno presenti alcuni leader dei partiti politici albanesi del Montenegro. Domani invece la presidente kosovara sarà in visita nei comuni di Tuzi e Dulcigno. (Seb)