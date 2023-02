Kosovo: premier Kurti incontra famiglie serbe a Istok, “ogni cittadino va protetto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, ha visitato alcune famiglie serbe che vivono nella località di Istok, in Kosovo. “Ogni cittadino del Kosovo, indipendentemente dall'origine, vuole e merita un governo che assicuri giustizia e prosperità per tutti”, ha dichiarato Kurti, accompagnato nella visita dal ministro per le Comunità e il ritorno, il serbo kosovaro Nenad Rasic. Il primo ministro ha fatto visita alle famiglie Miletic e Komatovic. "Ogni cittadino del Kosovo, indipendentemente dall'origine, vuole e merita un governo che assicuri giustizia e prosperità per tutti. Le famiglie Miletic e Komatovic hanno ospitato me e il ministro Rasic a Istok per discutere dei passi attivi che il nostro governo sta compiendo per sostenere gli agricoltori, le imprese e persone che cercano lavoro", ha scritto Kurti su Twitter.(Alt)