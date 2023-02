Kosovo: visita dell’ambasciatore Stefano Baldi nell’ambito di un tour nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore Stefano Baldi, insieme ai rappresentanti permanenti presso l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) di Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, ha visitato ieri la Repubblica del Kosovo nell’ambito di un tour regionale nei Balcani occidentali. Nell’ambito della missione, l’ambasciatore Baldi e gli ambasciatori Christine Fages (Francia), Gesa Braeutigam (Germania), Neil Bush (Regno Unito) e Michael Carpenter (Stati Uniti) si sono recati anche in Macedonia del Nord e visiteranno la Serbia prima di tornare a Vienna. Durante la visita in Kosovo, gli ambasciatori hanno incontrato il primo ministro Albin Kurti, il ministro degli Affari esteri Donika Gervalla-Schwarz e il presidente dell’Assemblea Glauk Konjufca, e hanno visitato la sede centrale e gli uffici regionali della Missione Osce in Kosovo. Gli ambasciatori hanno inoltre visitato la struttura di formazione dell’Accademia di pubblica sicurezza del Kosovo, sostenuta dall’Osce, e hanno incontrato rappresentanti della società civile. (segue) (Com)