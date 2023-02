Serbia-Kosovo: ambasciatore Hill, realistica entro fine anno l'Associazione dei comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' realistico prevedere la formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) nel nord del Kosovo entro la fine dell'anno. Lo ha affermato l'ambasciatore degli Stati Uniti in Serbia, Christopher Hill, ripreso dall'agenzia di stampa "Beta". Hill ha aggiunto che gli Usa "insistono affinché tutto ciò che è stato concordato nell'Accordo di Bruxelles venga attuato" e che l'accordo sulla Zso deve essere "assolutamente implementato" in modo che la gente "abbia fiducia nei futuri accordi". "Gli Stati Uniti sono assolutamente favorevoli alla proposta europea sul Kosovo", ha sottolineato Hill, e "hanno interessi a lungo termine in questo continente e in questa regione. Quello che dobbiamo fare è lavorare con gli europei su una soluzione a questi problemi", ha affermato. Per quanto riguarda le sanzioni alla Russia, l'ambasciatore statunitense ha aggiunto che la Serbia deve chiedersi dove vuole stare "in Occidente o nella terra di nessuno". "Penso che la Serbia debba essere in Occidente e la maggior parte dei serbi l'ha già capito", ha aggiunto Hill. La presidente del partito serbo dei Zavetnici, Milica Djurdjevic, ha giudicato la dichiarazione dell'ambasciatore Usa, "del tutto inaccettabile" poiché ha detto "rappresenta un'intrusione nelle questioni interne dello Stato". "Ci invitate a imporre sanzioni alla Russia, e in cambio offrite un Kosovo indipendente. C'è una nazione che accetterebbe una simile offerta?", ha chiesto Djurdjevic.(Seb)