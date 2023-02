Kosovo-Serbia: Borrell, proposta sul tavolo, è il momento di lavorare in modo costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta per la risoluzione della crisi fra Pristina e Belgrado è sul tavolo. "È il momento di lavorare in modo costruttivo e evitare ulteriori escalation". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio europeo di Bruxelles. "Oggi, la prima cosa che farò è informare i leader sulla situazione o sul dialogo tra Pristina e Belgrado. Informerò sugli ultimi sviluppi, sugli ultimi contatti. La proposta è sul tavolo. Ho chiesto ai due leader di tornare presto a Bruxelles, tra un paio di settimane, per spingere definitivamente su questa proposta e chiederò ai leader un forte sostegno per evitare qualsiasi tipo di escalation", ha detto Borrell. "Chiederò loro di lavorare seriamente su questa proposta, che è l'unico modo per cercare di risolvere e normalizzare le relazioni tra Pristina e Belgrado. Siamo passati di crisi in crisi. È giunto il momento di evitare l'escalation e di lavorare in modo costruttivo", ha concluso l'Alto rappresentante Ue. (Beb)