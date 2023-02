Serbia: governo licenzia capo Ufficio stampa per dicitura "Repubblica del Kosovo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il governo della Serbia ha sostituito il capo dell'Ufficio per le relazioni con i media a causa della comparsa, sul sito web dell'esecutivo, della dicitura "Repubblica del Kosovo". Secondo quanto riferisce la stampa locale, la dicitura era comparsa a causa di un errore di traduzione. Pochi giorni fa nella versione inglese del sito del governo, a riguardo del resoconto della seduta del Parlamento dove il presidente Aleksandar Vucic aveva presentato i dettagli della proposta franco-tedesca per il Kosovo, al punto due dell'accordo riguardante la formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) era apparsa la dicitura "Repubblica del Kosovo". "E' stato un grave errore del traduttore e la responsabilità ricade sul team del servizio stampa del governo. La cosa avrà conseguenze per i dipendenti", aveva detto la premier in un'apparizione alla radiotelevisione "Rts", scusandosi con i cittadini per lo sbaglio "grossolano e imperdonabile". Il media riporta che è stato inoltre deciso di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del traduttore. Il nuovo direttore a interim è ora Divna Vidakovic.(Seb)